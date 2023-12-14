Dolar
28.98
Euro
31.72
Altın
2,039.98
ETH/USDT
2,270.00
BTC/USDT
42,477.00
BIST 100
7,801.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da kamu desteği kesilen Müslüman lisesinin avukatlarından "ayrımcılık" tepkisi

Fransa'da geçen haftalarda devletle sözleşmesi sonlandırılan, Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü Özel Averroes (İbni Rüşd) Lisesi yöneticileri ve avukatları "ayrımcı" olarak niteledikleri karara tepki gösterdi.

Şeyma Uzundere  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Fransa'da kamu desteği kesilen Müslüman lisesinin avukatlarından "ayrımcılık" tepkisi

Ankara

Lille şehrindeki lisenin avukatları William Bourdon, Vincent Brengarth ve Paul Jablonski ile okulun yöneticisi Eric Dufour, basına yaptıkları açıklamada, başarısıyla öne çıkan eğitim kurumunun "taşıdığı kimlik nedeniyle rahatsız edici bulunduğunu" ve "siyasi entrikaların" hedefi olduğunu belirtti.

Avukatlar, Hauts-de-France Valiliğince alınan; okula kamu desteğinin kesilmesine ilişkin kararın, okul yönetimine bildirilmeden basına açıklanmasını eleştirdi.

Vali Georges-François Lecrec'in göreve geldiği andan itibaren liseye kamu desteğini kesmekten söz ettiğini belirten avukatlar, karara gerekçe gösterilen iddiaların asılsız olduğunu ve bunu yargıda ispatlayacaklarını vurguladı.

Avukatlar, Müslüman lisesine yönelik kararın, ülkedeki diğer özel Katolik, Protestan ve Yahudi okulları için alınmadığına dikkati çekerek uygulamadaki "çifte standarda" tepki gösterdi.

Yönetici Dufour da lisenin "cumhuriyet değerlerine aykırı hareket etmediğine" işaret ederek öğrenci ve öğretmenlerin karardan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Avukatlar, AA muhabirinin, lise için alınan kararı "İslam karşıtlığı" çerçevesinde değerlendirip değerlendirmediklerine ilişkin soruya, konuyu "ayrımcılık" ve "orantısızlık" ilkeleri kapsamında yargıya taşıyacakları yanıtını verdi.

Fransa'da muhalefet, Averroes Lisesinin devletle sözleşmesinin sonlandırılmasının "İslam karşıtı" ve "ayrımcı" bir karar olduğunu belirtmişti.

Liseye kamu desteği kesilmişti

Hauts-de-France Valiliği, Özel Averroes Lisesinin devletle sözleşmesini sonlandırma kararı almıştı.

Valilik, kararın gerekçesi olarak, lisede verilen eğitimin kaynak ve içerik açısından Fransa Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı beklentilerinin tamamını karşılamamasını, "kültür, cinsiyetler arası ilişki, eşcinsellik" konularında kaynak eksikliği bulunmasını, öğrencilere İslam dini üzerine sunulan kaynakların diğer dinlere ilişkin kaynaklara baskın gelmesini göstermişti.

Ayrıca kararda, lisede görev yapan bazı öğretmenlerin "cumhuriyet değerlerine karşı olduğu" öne sürülmüştü.

Karar, lisenin kadrolu öğretmenlerini ve yıllık bütçesinden yarım milyon avro kamu yardımını kaybetmesine yol açacak.

Okul, 2003'te eğitim hayatına başlamış, kapılarını ilk olarak başörtülü olduğu için diğer eğitim kurumlarına gidemeyen Müslüman öğrencilere açmıştı. Birkaç yıl içinde öğrenci sayısını artıran lisenin yanı sıra 2012'de Averroes Ortaokulu da faaliyete başlamıştı. Bugün 800'den fazla öğrenci, Averroes Lisesi ve Ortaokulunda eğitim görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Trabzon Havalimanı pist onarım çalışmaları nedeniyle yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak
Hayatını kaybeden AA muhabiri Yasin Dikme'nin ismi doğduğu ilçede yaşatılacak
"Hasarlı trafik kazalarında savcılık yerine sigorta şirketlerine başvurun" uyarısı
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun ikincisi "Toplum 5.0 Teması" ile yarın gerçekleştirilecek

Benzer haberler

Fransa'da kamu desteği kesilen Müslüman lisesinin avukatlarından "ayrımcılık" tepkisi

Fransa'da kamu desteği kesilen Müslüman lisesinin avukatlarından "ayrımcılık" tepkisi

Fransız yayınevi "Filistin'de Etnik Temizlik" kitabını satıştan çekti

Fransa'da Müslüman lisesine kamu desteğinin kesilmesi "İslam karşıtı" ve "ayrımcı" bulundu

Fransa'da tartışmalı göç yasa tasarısı için karma komisyon oluşturulacak

Fransa'da tartışmalı göç yasa tasarısı için karma komisyon oluşturulacak
Fransa'da tartışmalı göç yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmesi reddedildi

Fransa'da tartışmalı göç yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmesi reddedildi
Fransa'da sosyal güvenlik yasasını protesto eden taksiciler greve gitti

Fransa'da sosyal güvenlik yasasını protesto eden taksiciler greve gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet