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Dünya

Fransa'da İsrail destekçisi vekil hakkında "savaş suçu propagandası" nedeniyle yaptırım istendi

Fransa'da İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib hakkında "savaş suçu propagandası" yaptığı gerekçesiyle yaptırım uygulanması talep edildi.

Esra Taşkın  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Fransa'da İsrail destekçisi vekil hakkında "savaş suçu propagandası" nedeniyle yaptırım istendi

Paris

Ulusal Meclis'te dün hükûmete soru faslı sırasında söz alan muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Eric Coquerel, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubunu andı.

Coquerel, Bakanlık mensubu için mecliste bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talebinin reddedilmesinden ötürü üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Fransız milletvekili, "Bu hafta öldürülen aralarında vatandaşımız Elia Toledano'nun da olduğu esirleri de İsrail ordusunun öldürdüğü esirleri de düşünüyorum; öldürülen yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 16 bin 608 Filistinli siville aynı kaderi paylaştıkları" ifadesini kullandı.

İsrail destekçisi milletvekili Meyer Habib, bu sırada Coquerel'i "yalan söylemekle" itham etti.

Coquerel ayrıca mecliste bulunan Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'ya "Kim Gazze Şeridi'nin kuzeyinden sonra güneyini vuran (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükûmetinin gerçek hedeflerinden şüphe edebilir ki? Oysa Filistinlilerden oraya (güneye) sığınmalarını istemişti." sorusunu yöneltti.

LFI milletvekilli ayrıca, İsrail hükûmetinin Hamas'tan ziyade Gazze ve Batı Şeria'nın artık Filistin toprakları olmamasını sağlamayı amaçladığından kimsenin şüphe etmediğini belirtti.

Bu esnada Meyer Habib, Coquerel'in sözünü 2 kez daha keserek "(İsrail'in Gazze'deki işi) Bitmedi" dedi.

Mecliste bulunan milletvekillerinden Stephane Peu söz alarak bu şekilde söz kesmenin utanç verici olduğunu dile getirerek Meclis yönetiminden Habib hakkında mecliste yaptırım talep etti. Peu, Habib'in cinayet çağrısında bulunduğunu söyledi.

Genel Kuruldaki milletvekilleri Marie-Charlotte Garin ve Francesca Pasquini de Habib'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

LFI milletvekili Antoine Leaument X sosyal medya platformu hesabından, Coquerel ve Habib'in sözlerine ilişkin meclis tutanağından bir kesit paylaşarak Habib hakkında "savaş suçu propagandası" yaptığı gerekçesiyle yaptırım uygulanmasını istedi.

Fransız basınında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun arkadaşı olduğu belirtilen Habib ise yaptığı açıklamada, "terör örgütü propagandası yaptıkları ve Yahudi soykırımını inkar ettikleri" iddiasıyla LFI milletvekillerine yaptırım talep etti.


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