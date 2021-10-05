Dolar
8.88
Euro
10.30
Altın
1,761.53
ETH/USDT
3,450.90
BTC/USDT
50,650.00
BIST 100
1,391.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da hükümetin sosyal politikalarına karşı grev ve gösteriler düzenlendi

Fransa'nın genelinde binlerce kişi, hükümetin sosyal politikalarını protesto etmek amacıyla grev ve gösteriler düzenledi.

Yusuf Özcan   | 05.10.2021
Fransa'da hükümetin sosyal politikalarına karşı grev ve gösteriler düzenlendi Fotoğraf: Yusuf Özcan - Anadolu Ajansı

Paris

Birçok sendikanın çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Opera binası yakınlarına yürüdü.

Hükûmetin hazırladığı emeklilik reformuna tepki gösteren göstericiler, kamuda ve özel sektörde iş şartlarının geliştirilmesini, emeklilerin, çalışanların ve memurların aldığı maaşlara zam yapılmasını talep etti.

Eylemciler, hükûmet karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı Paris'teki eylemde polis yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Paris'in yanı sıra ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteriler düzenlendi.

Ülke genelindeki gösterilerde, toplu taşıma araçlarında ve tren seferlerinde kısmen aksaklıklar yaşandı. 

Eğitim Bakanlığına göre öğretmenlerin yüzde 4,06'sı bugün greve gitti.

Paris yönetimi, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle emeklilik reformuna ilişkin çalışmaları durdurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, 21 Eylül'de ilgili bakanlarla yaptığı toplantıda, reforma ilişkin çalışmaların uygun zamanda yeniden başlayacağını söylemişti. 

Eylemler şiddete dönüştü

Hükûmetin hazırladığı ve Ulusal Meclis'e sunduğu emeklik reformuna karşı Aralık 2019'da ve Ocak 2020'de Paris başta olmak üzere ülke genelinde farklı günlerde yüz binlerce kişinin katıldığı birçok gösteri düzenlenmişti.

Gösterilerde polisin gazetecilere ve eylemcilere uyguladığı şiddet tartışmalara neden olmuştu. 

Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir'in yanı sıra 2 gazeteci, polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı. Ayrıca gösterilerde 16'sı polis 36 kişi yaralanmış ve 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Reforma karşı yapılan grevler nedeniyle de ulaşım, sağlık ve kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanmış, özellikle Paris'te günlük hayat felç olmuştu.

Emeklilik reformu ne öngörüyor?

Memur ve işçi ayrımını ortadan kaldırmayı öngören reforma göre emeklilik sistemine tek bir düzen getirilecek, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıklar ve 42 emeklilik türü peyderpey kaldırılacak.

Emeklilik yaşının 62 olarak kalması ancak işçilerin tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışması öngörülen reforma göre, 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek.

Reformda, emeklilik maaşının çalışma süresince elde edilen puana göre hesaplanması ve emeklilik maaşının en az 1000 avro olması öngörülüyor.

Hükûmet, bu reformun Fransızların lehine olacağını, halk ise reformun uygulanması halinde emeklilik maaşının düşeceğini savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 29 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Johnson and Johnson, Kovid-19 destek aşısı için başvuruda bulundu
AB ilaç düzenleyicisi, 'Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan' ilacı değerlendirmeye alabilir
Anne sütü bebekleri Kovid-19'a karşı da koruyor

Benzer haberler

Fransa'da üniversiteliler gıda ihtiyaçlarını karşılamak için uzun kuyruklarda bekliyor

Fransa'da üniversiteliler gıda ihtiyaçlarını karşılamak için uzun kuyruklarda bekliyor

Fransa'da hükümetin sosyal politikalarına karşı grev ve gösteriler düzenlendi

Macron 'denizaltı krizi'nin ardından ABD'li yetkililerle ilk yüz yüze teması gerçekleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cezayir ile gerginliğin geçmesini umuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cezayir ile gerginliğin geçmesini umuyor
Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı
Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Cezayir'de siyasi partiler ve kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı

Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Cezayir'de siyasi partiler ve kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı