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Dünya

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesini ardından çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesinin ardından çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı.

Esra Taşkın  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Fransa'da genç sürücünün öldürülmesini ardından çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı

Paris

Fransa'da polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücüyü öldürmesine tepki gösterenler Nanterre, Lyon, Lille, Toulouse, Viry-Chatillon gibi farklı kentlerde tekrar sokağa indi.

Fransız basınındaki habere göre, farklı kentlerde araçlar, çöp bidonları ve kamu eşyaları ateşe verildi.

Toulouse, Lille gibi kentlerde Nael'in ölümüne tepki gösterenler polise taş attı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Olaylarda 18 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Fransız meclisinde Nael'in anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.

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