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Dünya

Fransa'da geçen yıl İslam karşıtı saldırılar yüzde 54 arttı

Fransa'da 2019'da İslam karşıtı saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 54 artış gösterdi.

Yusuf Özcan   | 27.01.2020
Fransa'da geçen yıl İslam karşıtı saldırılar yüzde 54 arttı

Paris

Fransa'da 2019'da İslam karşıtı saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 54 artış gösterdi.

Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) bağlı Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede saldırıların en çok Rhones-Alpes, Paca ve Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgelerinde yaşandığını belirtti.

Geçen yıl Müslümanlara yönelik 154 saldırı gerçekleştiğini kaydeden Zekri, bu rakamın 100 saldırı olan bir önceki yıla göre yüzde 54 arttığını vurguladı.

Zekri, İslam ile terör arasında bir ilişkinin bulunmadığını, Fransa'da yaşayan Müslümanların diğer dine mensup kişiler gibi dinini yaşayabilmesi gerektiğine işaret etti.

Fransa'da çoğu Kuzey Afrikalı yaklaşık 5 milyon Müslüman yaşıyor. Fransa, Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

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