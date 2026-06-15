Fransa'daki uluslararası savunma fuarı Eurosatory'de bazı İsrailli firmaların stantları ziyarete kapatıldı.

Fransa'da Eurosatory Fuarı'ndaki bazı İsrailli firmaların stantları kapatıldı Fransa'daki uluslararası savunma fuarı Eurosatory'de bazı İsrailli firmaların stantları ziyarete kapatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Villepinte'te başlayan uluslararası savunma fuarı Eurosatory, 19 Haziran'a kadar devam edecek.

Bu yıl, İsrail menşeli taarruz silahlarının sergilenmesinin yasaklandığı fuarda, bazı İsrailli firmaların da stantları ziyarete kapatıldı.

Söz konusu stantların etrafının üzeri kumaşla kaplı levhalarla çevrelendiği görüldü.

Fotoğraf : Esra Taşkın/AA

Fuar, Filistin destekçilerinin eylemiyle başladı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle son yıllarda İsrailli firmaların, Eurosatory'e katılması tepki çekerken, bu yıl fuar, Filistin destekçilerinin eylemiyle başladı.

Fransa, bu yıl, İsrail menşeli taarruz silahlarının fuarda sergilenmesini yasaklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 2 Haziran'da France 2 kanalında, İsrail silahlarının fuarda sergilenmesine ilişkin "Fuarın organizatörlerine, yalnızca savunma malzemelerinin sergilenebileceğini bildirdik." demişti.