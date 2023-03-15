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Dünya

Fransa'da emeklilik reformuna karşı yapılan grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki grev nedeniyle başkentin sembollerinden Eyfel Kulesi'nin bugün kapalı olacağı bildirildi.

Esra Taşkın  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Fransa'da emeklilik reformuna karşı yapılan grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Paris

Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ulusal grev" nedeniyle kulenin bugün kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, kulenin önündeki alanın yerel saatle 21.00'e kadar açık ve erişebilir olacağı kaydedildi.

Hükümetin emeklilik reformuna karşı ülke genelinde eğitim, enerji, ulaşım gibi farklı sektörler greve giderken, ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteri düzenlenecek.

Emeklilik reformu için kritik hafta

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

Karma Komisyonda bugün görüşülen reform, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.

Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadı, son günlerde özellikle merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekillerini reformlarını desteklemesi için ikna etmeye çalışıyor.

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