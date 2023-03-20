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Dünya

Fransa'da emeklilik reformu karşıtları, gensoruya destek için Cumhuriyetçilerin kapısına dayandı

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reform karşıtları, muhalefetin, hükümete karşı sunulan gensoru önergesine destek vermesi için Cumhuriyetçiler (LR) Partisi Genel Başkanı Eric Ciotti'nin bürosunun kapısına dayandı.

Alaattin Doğru  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Fransa'da emeklilik reformu karşıtları, gensoruya destek için Cumhuriyetçilerin kapısına dayandı

Ankara

Ellerinde Genel İş Sendikası (CGT) bayrakları ve pankartlar taşıyan kalabalık, bürosunun önüne gittikleri Ciotti ve grubuna gensoruya destek vermesi çağrısı yaptı.

"49-3 antidemokratik" sloganları atan grup, Başbakan Elisabeth Borne'un reforma ilişkin tasarıyı 16 Mart'ta Mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanarak devreye alma kararına tepki gösterdi.

Öte yandan Fransız basınına göre, ezici çoğunluğu aşırı sağ ve sol partilerden oluşan 267 milletvekilinin gensoruya desteği kesinleşmiş durumda.

Hükümetin düşmesini sağlayacak gensorunun Ulusal Mecliste kabul edilmesi için toplamda 287 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Aşırı sağcı parti Ulusal Birlik (RN), geniş muhalefet ittifakı Nupes ile bazı bağımsız milletvekilleri gensoru önergesine destek sunacaklarını açıklarken, Cumhuriyetçiler, protestoları gerekçe göstererek "kaos senaryoları içinde yer almak istemediklerini" açıklamıştı.

Cumhuriyetçilerin bu tutumu, reform karşıtlarınca tepkiyle karşılanmış, Başkan Ciotti'nin Nice'teki bürosu önceki gün saldırıya uğramıştı.

Hükümet için kritik gün

Fransa'da Ulusal Meclis, hükümete karşı 2 gensoru önergesini görüşecek.

Önergelerden biri, 287 milletvekilinin oyunu alırsa Başbakan Elisabeth Borne'un istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunması gerekecek.

Gensoru önergeleri yeterli oyu alamazsa tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı, nihai şekilde kabul edilmiş olacak.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'tan bu yana ülke genelinde kitlesel protestolar yapılıyor.

Polis, protestolara katılan göstericilerden şu ana kadar 500'e yakınını gözaltına almıştı.

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