Dolar
26.87
Euro
29.68
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,852.50
BTC/USDT
29,446.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Danıştay, Paris yönetiminin çevreci topluluğu feshetme kararını askıya aldı

Fransa'da hükümetin çevreci topluluk "Soulevements de la Terre"yi feshetme kararı, Danıştay tarafından geçici olarak askıya alındı.

Aynur Şeyma Asan  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Fransa'da Danıştay, Paris yönetiminin çevreci topluluğu feshetme kararını askıya aldı

Ankara

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre Danıştay, Paris yönetiminin "Soulevements de la Terre"yi "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshetme kararının geçici olarak askıya alınmasına hükmetti.

Kararın "yasallığını" tartışmalı bulan mahkeme, belgelerin ve duruşmadaki ifadelerin, çevreci topluluğun bireylere karşı şiddete başvurduğuna işaret etmediğini belirtti.

Topluluğun feshini "örgütlenme özgürlüğünü bastırma" olarak nitelendiren Danıştay, kararı geçici askıya alarak nihai hükmün "kısa sürede, muhtemelen sonbaharda" verileceğini kaydetti.

Olay

Soulevements de la Terre, 25 Mart'ta, 16 yapay su havzası inşaatı projesini, ülkenin Deux-Sevres vilayetinde Saint-Soline köyünde protesto etmişti.

Jandarma ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmış, resmi kaynaklar 28 jandarma ve 7 göstericinin yaralandığını duyurmuştu.

Organizatörler, yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını kaydetmişti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle çevreci topluluğun feshi kararını 28 Mart'ta Bakanlar Kuruluna sunmuştu.

Aynı topluluk, 17 Haziran'da La Chapelle köyünde Fransa'nın Lyon ile İtalya'nın Torino kentleri arasında hızlı tren hattı inşası projesine karşı gösteri düzenlemişti.

Gösteride polis ile protestocular arasında çıkan arbedede yaralananlar olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da bir dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Beşiktaş'ta restore edilen yol yalısında kısmi çökme meydana geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi
Atıl durumdaki boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Benzer haberler

Fransa'da Danıştay, Paris yönetiminin çevreci topluluğu feshetme kararını askıya aldı

Fransa'da Danıştay, Paris yönetiminin çevreci topluluğu feshetme kararını askıya aldı

Fransa’da tatil sezonunun Kovid-19’un yeni varyantı Eris’in yayılımını artırdığı düşünülüyor

Fransa, Burkina Faso vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

Fransa'nın La Rochelle kentindeki buğday silolarında yangın çıktı

Fransa'nın La Rochelle kentindeki buğday silolarında yangın çıktı
Fransa'da çöplerin biriktiği tren garının temizliğini yapan firma grevdeki personelini suçladı

Fransa'da çöplerin biriktiği tren garının temizliğini yapan firma grevdeki personelini suçladı
Fransa, Nijer'deki cuntanın iddialarını yalanladı

Fransa, Nijer'deki cuntanın iddialarını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet