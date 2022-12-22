Fransa'da bir Türk'ün de öldüğü apartman yangınının kurbanları anısına yürüyüş düzenlendi
Fransa'da bir Türk'ün de aralarında bulunduğu apartman yangınının kurbanları anısına yürüyüş düzenlendiği bildirildi.
Paris
BFMTV'nin haberine göre, Lyon kenti yakınlarındaki Vaulx-en-Velin kentinde geçen hafta bir aparmanda çıkan yangının mağdurları ve kurbanlarını anmak için yaklaşık 300 kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.
Vaulx-en-Velin Belediyesi'nin önünde başlayan yürüyüş, yangının çıktığı apartmanın olduğu mahallede son buldu.
Yürüyüşe yangın mağdurlarının yakınları ve Vaulx-en-Velin Belediye Başkanı Helene Geoffroy da katıldı.
Beyaz balonlarla yürüyüşe katılanlar, yangında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Vaulx-en-Velin'de geçen hafta çıkan yangında aralarında çocuklar ve Ümran Bağıran isimli Türk kadının da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.