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Dünya

Fransa'da bir Türk'ün de öldüğü apartman yangınının kurbanları anısına yürüyüş düzenlendi

Fransa'da bir Türk'ün de aralarında bulunduğu apartman yangınının kurbanları anısına yürüyüş düzenlendiği bildirildi.

Esra Taşkın   | 22.12.2022
Fransa'da bir Türk'ün de öldüğü apartman yangınının kurbanları anısına yürüyüş düzenlendi

Paris

BFMTV'nin haberine göre, Lyon kenti yakınlarındaki Vaulx-en-Velin kentinde geçen hafta bir aparmanda çıkan yangının mağdurları ve kurbanlarını anmak için yaklaşık 300 kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Vaulx-en-Velin Belediyesi'nin önünde başlayan yürüyüş, yangının çıktığı apartmanın olduğu mahallede son buldu.

Yürüyüşe yangın mağdurlarının yakınları ve Vaulx-en-Velin Belediye Başkanı Helene Geoffroy da katıldı.

Beyaz balonlarla yürüyüşe katılanlar, yangında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Vaulx-en-Velin'de geçen hafta çıkan yangında aralarında çocuklar ve Ümran Bağıran isimli Türk kadının da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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