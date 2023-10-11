Fransa'da basketbolcular için başörtüsü serbestliğinden yana olan kulüplere yardım verilmeyecek
Fransa'da Paris'in de bağlı olduğu Ile-de-France bölgesi, müsabakalarda basketbolcuların başörtüsü takabilmesinden yana olan kulüplerin yardımlarını durdurma kararı aldı.
Paris
Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, 65'i Ile-de-France bölgesinde olmak üzere 69 basketbol kulübü birkaç gün önce Fransa Basket Federasyonuna (FBF) mektup gönderdi.
- Fransız basketbolcu Sylla, resmi müsabakalara başörtüsüyle katılabilmek istiyor
- Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki başörtüsü yasağı "Müslüman karşıtlığı" olarak değerlendiriliyor
- Fransızlar, hükümetin Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki başörtüsü yasağını anlamsız buluyor
- Fransa'nın olimpiyatlardaki başörtüsü yasağına tepkiler büyüyor
Mektupta, federasyondan iç tüzükte değişikliğe giderek müsabakalarda basketbolcuların başörtüsü takabilmesine izin vermesi istendi.
Ardından Ile-de-France bölgesi "laikliğe bağlı" olduğunu belirterek, kendi bölgesindeki söz konusu basketbol kulüplerine yaptığı yardımları durdurma kararı aldı.
Ülkede Fransa Futbol Federasyonu ve FBF müsabakalarda sporcuların başörtüsüne takmasını yasaklarken, Fransa Hentbol Federasyonu izin veriyor.
Başörtüsü yasağı nedeniyle aralarında basketbolcu Salimata Sylla'nın da olduğu başörtülü basketbolcu sporcular, resmi müsabakalara katılamıyor.
Gelecek yıl Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarında Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.