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Dünya

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen cumhurbaşkanı seçilirse rüzgar türbinlerini kaldıracak

Fransa'da aşırı sağcı Birlik Partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde rüzgar türbinlerini kaldıracağını belirtti.

Yusuf Özcan   | 14.10.2021
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen cumhurbaşkanı seçilirse rüzgar türbinlerini kaldıracak

Paris

Le Pen, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı koltuğuna oturması durumunda ülkedeki rüzgar türbinlerini kaldıracağını ve yenilerinin inşasını durduracağını söyledi.

Bu tür enerjiler için yapılan yardımların yılda 6-7 milyar avro olduğunu ifade eden Le Pen, rüzgar türbinlerini kaldırarak 6-7 milyar avronun Fransızlara iade edileceğini kaydetti.

Le Pen ayrıca benzin, gaz ve elektrik için ödenen verginin yüzde 20'den yüzde 5,5'e düşürülmesini önerdi.

Devletin geliri düşük ailelere yaptığı yardımların yabancılara değil sadece Fransızlara yapılmasını istediğini söyleyen Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimini kaybederse de siyasete devam edeceğini vurguladı.

Seçimin ilk turu 10 Nisan'da

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak.

Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak. Bu turu önde tamamlayan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.

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