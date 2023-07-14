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Dünya

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı öncesi yapılan protestolarda 97 kişiye gözaltı

Fransa'da, 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlamaları öncesi yapılan protestolarda 218 aracın kundaklandığı, 97 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Esra Taşkın  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı öncesi yapılan protestolarda 97 kişiye gözaltı Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Paris

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlamaları öncesi dün gece hükümet karşıtı protestolar yapıldı.

Çıkan olaylarda 218 araç kundaklandı, polis 97 kişiyi gözaltına aldı. Protestocuların polise havai fişeklerle saldırdığı olaylarda 3 polis yaralandı.

Geçen yıl aynı tarihte, 326 aracın kundaklandığı, 34 polisin yaralandığı ve polise yönelik 180 havai fişek fırlatıldığı açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bayram kapsamında düzenlenen etkinliklerin genellikle şiddet olaylarına sahne olduğunu belirtmiş, 13 ve 14 Temmuz'da bayram nedeniyle aralarında özel polis ve jandarma timlerinin de olduğu 130 bin kolluk kuvvetinin ve 34 bin itfaiye erinin görevlendirildiğini duyurmuştu.

Darmanin, bayramda helikopter ve zırhlı araçların kullanılacağını ifade ederek, büyük kentlerde 13 ve 14 Temmuz'da otobüs ve tramvay seferlerinin yerel saatle 22.00'den sonra durdurulması için talimat vermişti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamında havai fişek satışının halka yasaklandığını belirtmişti.

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