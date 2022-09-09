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Dünya

Fransa ve GKRY, kriz durumunda Fransızların tahliyesine ilişkin anlaşma imzaladı

Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY),​​​​​​​ olası kriz sırasında Fransızların tahliyesini kolaylaştıran bir anlaşmaya imza attı.

Esra Taşkın   | 09.09.2022
Fransa ve GKRY, kriz durumunda Fransızların tahliyesine ilişkin anlaşma imzaladı

Paris

Fransa Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve GKRY Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis'in Paris'te bir anlaşma imzaladığı aktarıldı.

Söz konusu anlaşmanın, Orta Doğu'da herhangi bir kriz sırasında Fransız vatandaşlarının tahliyesini kolaylaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu (anlaşma) muhteşem ikili iş birliğimizin pekiştirilmesi için yeni bir etap." ifadesine yer verildi.

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