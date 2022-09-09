Fransa ve GKRY, kriz durumunda Fransızların tahliyesine ilişkin anlaşma imzaladı
Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), olası kriz sırasında Fransızların tahliyesini kolaylaştıran bir anlaşmaya imza attı.
Paris
Fransa Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve GKRY Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis'in Paris'te bir anlaşma imzaladığı aktarıldı.
Söz konusu anlaşmanın, Orta Doğu'da herhangi bir kriz sırasında Fransız vatandaşlarının tahliyesini kolaylaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Bu (anlaşma) muhteşem ikili iş birliğimizin pekiştirilmesi için yeni bir etap." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.