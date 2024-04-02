Fransa ve ABD, Gazze'de acil ateşkesin gerekliliği konusunda hemfikir
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, iki ülkenin, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmasının gerekliliği konusunda mutabık olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlar, Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra Gazze'de acil ateşkes sağlanması konusunu ele alarak, Gazze'de World Center Kitchen (WCK) adlı sivil toplum kuruluşunun yedi çalışanının ölümüne sebep olan hava saldırısına da değindi.
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Orta Doğu krizi kapsamında Fransa ile ortaklıklarının altını çizen Blinken, iki ülkenin, "Gazze'deki durumun diğer bölgelere yayılmasını önlemek amacıyla" birlikte çalıştığını kaydetti.
Blinken, konuşmasında, Gazze'de en kısa sürede ateşkes sağlanarak rehinelerin serbest bırakılmasının ve bölgeye yapılan insani yardımın devamlılığının gerekliliğini vurguladı.
Gazze'de 1 Nisan'da WCK çalışanlarının öldürüldüğü saldırıya da değinen Blinken, "Söyleyebileceğim tek şey pazartesi İsrail saldırısında hayatını kaybeden yedi yardım görevlisinin ailelerine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı dilediğimiz." ifadesini kullandı.
Sejourne ise Gazze'de ateşkesin ve insani yardım girişinin gerekliliğini vurgulayarak, WKC çalışanlarının ölümüne sebep olan saldırıyı "şiddetle kınadığını" dile getirdi.
Stephane Sejourne, "Fransa'nın, krizi sona erdirecek parametreler üzerinde çalışmak için inisiyatif aldığını" ve "iki devletli çözümün ileriye giden yol" olabileceğine inandığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.