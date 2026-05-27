Fransa, Rusya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kiev'deki yabancı diplomatik misyon personelinin tahliye edilmesi çağrısına işaret edilerek, "Hafta sonu büyük çaplı saldırılar ve Ukraynalı siviller ve yabancı diplomatlara baskı oluşturan tehditler karşısında, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Bakan'ın (Jean-Noel Barrot) talimatıyla Rusya'nın Fransa Büyükelçisi'ni (Meshkov) çağırdı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu "tehditlerin" kabul edilemez olduğu değerlendirmesine yer verilirken, "Rusya, eylemleriyle her gün uluslararası hukuka karşı duyduğu alaycılığı ve saygısızlığı gözler önüne seriyor." denildi.

Fransa'nın Rusya'nın gözdağı verme girişimlerini kınadığı belirtilen açıklamada, bunun söz konusu ülkenin askeri bir çıkmaz karşısında olduğunu gösterdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması çağrısı yapılırken, Fransa'nın Avrupa'nın güvenliğini savunmak ve Ukrayna'yı desteklemek için seferber olmayı sürdüreceği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio, 25 Mayıs'ta telefonda görüşmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, diğer ülkelerle birlikte ABD'ye diplomatik misyon personelini ve diğer vatandaşlarını Kiev'den tahliye etmesi tavsiyesinde bulunulmuştu.