Dolar
26.04
Euro
28.30
Altın
1,908.30
ETH/USDT
1,850.00
BTC/USDT
30,417.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa Parlamentosu, 15 yaş altındakilere internet kullanımını kısıtlayan tasarıyı onayladı

Fransa'da Senato, 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti.

Esra Taşkın  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Fransa Parlamentosu, 15 yaş altındakilere internet kullanımını kısıtlayan tasarıyı onayladı

Paris

Fransız senatörler, sosyal medyada nefretle mücadele etmeyi amaçlayan yasa tasarısını 2. kez görüştü.

15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması için velisinden izin almasını zorunlu kılan tasarı, Senato'da oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre platformların, kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek.

Kuralları ihlal eden platformlara yüksek ceza kesilecek

Kurallara uymayan platformlara, dünya genelindeki cirosunun yüzde 1'ine kadar para cezası verilebilecek.

Veliler, platformlardan, 15 yaşındaki çocuklarının sosyal medya hesaplarını askıya almasını talep edebilecek.

Yasa, sosyal medya ve çevrim içi platformların, adli soruşturmalar kapsamında 10 günde elektronik içeriklerle ilgili yasal taleplere yanıt verme zorunluluğunu da kapsıyor. Platformlara tanınan bu süre, kişi veya mülke ciddi zarar riski bulunduğunda ise en fazla 8 saat olacak.

Ulusal Meclis'te dün kabul edilen tasarı, görüşülmek üzere Senato'ya gönderilmişti.

Tasarı, Senato'da da onaylanmasıyla yasalaştı.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan Ulusal Meclis ve Senato'dan onay alması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Datça'da makilik alanda çıkan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kahramanmaraş afet sonrası kalkınmanın merkez üssü olarak da yerini alacaktır
Edremit Körfezi’ndeki yollarda bayram tatili yoğunluğu
Datça'da makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 2023 Türkiye Yüzyılı'nda hiçbir imkansızlığımız yoktur

Benzer haberler

Fransa Parlamentosu, 15 yaş altındakilere internet kullanımını kısıtlayan tasarıyı onayladı

Fransa Parlamentosu, 15 yaş altındakilere internet kullanımını kısıtlayan tasarıyı onayladı

Fransa'da Danıştay kadın futbolcuların başörtüsü takma yasağını onadı

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü

Fransa'nın bir çok kentinde belediye binaları, okullar, araçlar ateşe verildi, olaylarda 150 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın bir çok kentinde belediye binaları, okullar, araçlar ateşe verildi, olaylarda 150 kişi gözaltına alındı
Fransa'da genç sürücünün öldürülmesinin ardından çıkan son olaylarda 18 kişi gözaltına alındı

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesinin ardından çıkan son olaylarda 18 kişi gözaltına alındı
Fransız meclisi 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını şarta bağlayan tasarıyı onayladı

Fransız meclisi 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını şarta bağlayan tasarıyı onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet