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Dünya

Fransa’nın Goussainville kenti geleneksel Türk Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

Fransa'nın başkenti Paris'in yakın banliyösü Goussainville kenti, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Goussainville Ulu Cami Derneği organizatörlüğünde geleneksel 6. Türk Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Esra Taşkın   | 02.07.2022
Fransa’nın Goussainville kenti geleneksel Türk Festivali’ne ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Goussainville'de özel olarak kurulan komplekste 1 Temmuz'da başlayan festivalde, Anadolu kültürü ve mutfağının tanıtıldığı stantlar yer alıyor.

Festivalin ikinci günü katılımcıları, mehter takımı eşliğinde ve Türkiye bayraklarıyla festival alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.


Türk vatandaşlarının yanı sıra Fransızların da katıldığı festivalde, Hollanda'dan mehter takımı, Almanya'dan Türk folklor ekibi ve Türkiye'den gelen sanatçıları yer alıyor.

Goussainville Spor ve Kültür Türk Derneği (ACSTG) Başkanı Mustafa Çelebi, AA muhabirine, festival ile Türk kültürünü Fransa'da yaşayan 3. ve 4. Türk nesiller ile diğer kültürlerden olan kişilere tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Çelebi, 3 gün sürecek festivale 5 ila 10 bin arası katılım olmasını beklediklerini belirtti.

Festivale, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Paris Din Hizmetleri Ataşesi İbrahim Işıtan, Goussainville Belediye Başkanı Abdelaziz Hamida ve Belediye Başkan Yardımcısı Türk asıllı Melsa Arlak Ceylan da katıldı.

Belentepe, festivalde yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Önümüzdeki yıllarda umarım ki bu festivali devam ettiririz." dedi.

Işıtan ise bu tarz organizasyonların milli birlik ve beraberlik ile evrensel değerleri geliştirdiğini kaydetti.

Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı cam üfleme sanatçısı Harun Veysel Gümüş, 44 yıldır icra ettiği sanatını burada Türk ve yabancı vatandaşlara tanıttı.

Geleneksel İznik çinilerini tanıtmak için eşiyle Bursa-İznik'ten gelen Seher Yılmaz ise çini yapımının 7 aşamadan geçtiğine dikkati çekerek, özveri ve dikkat isteyen bir sanat olduğunu anlattı.

Festivale katılanlardan Ayfer Kurak, büyüdüğü şehir Goussainville'de yıllardır düzenlenen festivalde Türk kültür ve geleneklerinin tanıtılmasından gurur duyduğunu dile getirdi.

Katılımcılardan Aynur Elibol ise festivale Türk vatandaşların yanı sıra yabancıların da ilgi göstermesinden mutluluk duyduğunu, festival vesilesiyle memleket hasreti giderdiklerini aktardı.

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