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Dünya

Fransa’nın en büyük fuarlarından 'Tarım ve Hayvancılık Fuarı' iptal edildi

Fransa’nın en büyük fuarlarından "Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nın 2021’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağı bildirildi.

Alaattin Doğru   | 13.10.2020
Fransa’nın en büyük fuarlarından 'Tarım ve Hayvancılık Fuarı' iptal edildi

Paris

Paris’te 27 Şubat-7 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Tarım ve Hayvancılık Fuarı, salgın gerekçesiyle gelecek yıl düzenlenmeyecek.

Fuar Komitesi, Tarım Bakanlığının onayıyla en az 12 bin tarım ve gıda ürününün değerlendirildiği açık rekabet etkinliklerinin Paris ve farklı kentlerde düzenleneceğini, hayvanların değerlendirildiği etkinliklerin ise gelecek yıla ertelendiğini duyurdu.

"Ülkenin en büyük fuarı" olarak bilinen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl Kovid-19 salgınından hemen önce düzenlenmişti.

Önceki yıllarda yaklaşık 650 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarı, 2020’de 540 bin kişi ziyaret etmişti.

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