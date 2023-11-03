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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa Nice'te yarın düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisi yasaklandı

Fransa'nın Alpes-Maritimes vilayetine bağlı Nice kentinde yarın Filistin'e destek amacıyla düzenlenmesi beklenen gösteriye yasak getirildi.

Esra Taşkın  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Fransa Nice'te yarın düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisi yasaklandı Fotoğraf: İbrahim Ezzat/AA

Paris

Alpes-Maritimes Valiliğince X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yarın düzenlenmesi planlanan Filistin yanlısı gösterinin, kamu düzeninin bozulması ve arbede yaşanması riski ile Yahudi karşıtı eylemlerinin artması nedeniyle yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede terör tehdidinin devam etmesi, gösterinin yasaklanmasının nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Organizatörlerin yasağa uymadıkları takdirde 6 ay hapis ve 7 bin 500 avro cezaya çarptırılabileceği belirtilen açıklamada, yasaklanan gösteriye katılanlara 750 avro ceza kesilebileceği bildirildi.

Fransa'da 7 Ekim'den sonra Filistin'e destek gösterileri önce tek tek, ardından İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatıyla topyekun yasaklanmıştı.

Filistin İçin Hareket Derneği, hükümetin Filistin yanlısı gösterilerini yasaklama kararını, Danıştaya taşımıştı.

Danıştay, ülkede Filistin yanlısı gösterilerin bir tek kararla yasaklanamayacağına ve her bir gösteri için kararın valilerce tek tek alınması gerektiğine hükmetmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 143 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 55 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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