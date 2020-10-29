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Fransa İslam Konseyinden Nice'deki saldırı sonrası Mevlit kutlamaları yapılmasın çağrısı

Fransa'da "Müslüman çoğunluğun hassasiyetlerini yeterince temsil etmediği" gerekçesiyle eleştirilen Fransa İslam Konseyi, Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası, Mevlid-i Nebi kutlamalarının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Alaattin Doğru   | 29.10.2020
Fransa İslam Konseyinden Nice'deki saldırı sonrası Mevlit kutlamaları yapılmasın çağrısı

Paris

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Mohammed Moussaoui, kuruluşun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Nice kentinde Notre Dame Kilisesi yakınlarında düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Moussaoui, "Kurbanlar ve yakınlarıyla dayanışma ve yas göstergesi olarak Fransa'daki Müslümanları, Mevlit kutlamalarını iptal etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Konsey Başkanı Moussaoui, konuk olduğu bir televizyon programında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanması, okullarda gösterilmesi ve duvarlara yansıtılmasının doğru olmadığını, ifade özgürlüğünü çocuklara anlatmanın başka yollarının bulunduğunu söylemişti.

Moussaoui, daha sonra ise ifadelerini değiştirerek İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in karikatürlerinin yayımlanmasının yasal bir hak olduğu ancak Fransa'nın kardeşlik hukuku için bu haklardan feragat edebileceği yönünde açıklama yapmıştı.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında bu sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Saldırgan yakalanırken, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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