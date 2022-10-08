Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.14
ETH/USDT
1,327.90
BTC/USDT
19,499.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa, İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı

Fransa, İran'daki vatandaşlarını, keyfi gözaltı ve alıkonulma riski nedeniyle ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı.

Alaattin Doğru   | 08.10.2022
Fransa, İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'a seyahat tavsiyesi güncellemesini içeren ek bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, çifte vatandaşlığı bulunanlar dahil İran'daki bütün Fransız vatandaşlarına, "keyfi tutuklama riskiyle karşı karşıya olmaları" nedeniyle ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri tavsiye edildi.

"Bu risk aynı zamanda turistik ziyaret yapanları da kapsıyor." denilen açıklamada, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğinin gözaltı veya tutuklanmaları durumunda vatandaşlarının temel haklarının sağlanmasını ve güvenliklerini garanti etmediği belirtildi.

Açıklamada İran'ın çifte vatandaşlığı tanımadığına dikkat çekilerek, çifte vatandaşlığı bulunan Fransız vatandaşları için konsolosluk yetkililerinin sınırlı düzeyde temas kurabildiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklaması, Tahran yönetiminin casus oldukları gerekçesiyle İran'da mayısta gözaltına alınan iki Fransız vatandaşının "ajan olduklarını itiraf ettikleri" görüntüleri yayınlanmasından sonra geldi.

Fransız vatandaşları casus olduklarını itiraf etti

İran, mayısta casusluk iddiasıyla tutuklanan iki Fransız vatandaşının, "Fransa dış istihbarat servisinde (DGSE) görev yaptıklarını ve rejim değişikliğine zemin oluşturmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini" söylediği görüntüleri 6 Ekim'de devlet televizyonunda yayınlamıştı.

Fransız basını, İran'da yakalanan iki Fransız için, "Fransızca öğretmeni İran’da gözaltına alındı" ve "Fransız çift İran'da gözaltına alındı" şeklinde manşetler atmıştı.​​​​​​​

Fransa, İran'da alıkonulan 2 vatandaşına "casus olduklarının" zorla söylettirildiği ve itirafların gerçek olmadığını savunmuştu.

Paris yönetimi, Tahran'dan alıkonulan 2 Fransız'ın derhal serbest bırakılması talep etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre kirliliğinin önlenmesi için 49 bin 25 işletme denetlendi
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Jandarma bir ayda 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Ankara'da uluslararası deprem tatbikatı yapılacak
Restorasyonunun yüzde 70'i tamamlanan Vaniköy Camisi küllerinden doğuyor

Benzer haberler

Fransa, İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı

Fransa, İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı

İran: Kopenhag'daki büyükelçiliğimize bıçaklı saldırı düzenlendi

İran Adli Tıp Kurumu: Mahsa Emini'nin ölümü darptan kaynaklanmadı

Fransa'da benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor

Fransa'da benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor
Fransa'da muhalefetten hükümetin tasarruf planına "Üçüncü dünya ülkesi olduk" tepkisi

Fransa'da muhalefetten hükümetin tasarruf planına "Üçüncü dünya ülkesi olduk" tepkisi
Rusya, Fransa'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlaması nedeniyle uyardı

Rusya, Fransa'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlaması nedeniyle uyardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet