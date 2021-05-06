Fransa ile İngiltere arasında yaşanan balıkçılık sorunu Jersey Adası'nda gerilimi artırdı
Fransa, İngiltere ile yaşanan balıkçılık sorunu nedeniyle İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'na iki donanma gemisi gönderdi.
Paris/Brüksel
Yetkililerden yapılan açıklamada, yaklaşık 50 Fransız balıkçının, Brexit sonrası uygulanan balıkçılık koşullarını Jersey Adası'nda protesto ettiği, bu nedenle ada yakınlarına iki donanma gemisi gönderildiği belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, yaptığı açıklamada, dün iki donanma gemisi gönderen İngiltere'nin, adadaki "manevralarının" kendilerini şaşırtmaması gerektiğini kaydetti.
Fransa tehdit etmişti
Sorun, Jersey Adası yönetiminin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.
Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.
İngiliz hükümeti de dün Jersey Adası'na "ihtiyati bir önlem" olarak iki donanma gemisi göndermişti.
Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.
AB'den İngiltere ve Fransa'ya itidal çağrısı
Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Fransa arasında balıkçılık nedeniyle başlayan gerilimde taraflara itidal çağrısında bulundu.
AB Komisyonu Sözcüsü Vivian Loonela, günlük basın toplantısında, İngiltere ve Fransa arasında donanma gemilerinin gönderilmesiyle tırmanan balıkçılık sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiliz makamların, Jersey karasularında 1 Mayıs tarihinden itibaren 41 AB gemisine balıkçılık ruhsatı verdiğini anımsatan Loonela, "İngiltere, bu lisanslara ilave koşullar getirdi. Bunun, AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması hükümlerine uymadığı görüşündeyiz." diye konuştu.
Loonela, anlaşma şartlarına göre AB gemilerinin İngiltere karasularında avlanma iznine ilave koşulların bilimsel biçimde ve ayrımcılık yapılmadan getirilebileceğini anlattı.
İngiltere makamlarına yeni koşulların geçerli olamaması gerektiği görüşünü ilettiklerine işaret eden Loonela, "İngiltere ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Taraflara itidal çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Loonela, söz konusu süreçte AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması hükümlerine tamamen uyulması gerektiğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.