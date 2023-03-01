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Dünya

Fransa hükümetine göre 7 Mart'ta kitlesel greve gidilmesi ülke için en kötü senaryo olur

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, tartışmalı emeklilik reformuna karşı 7 Mart'ta kitlesel grev kararının ülke için en kötü senaryo olacağını belirtti.

Alaattin Doğru   | 01.03.2023
Fransa hükümetine göre 7 Mart'ta kitlesel greve gidilmesi ülke için en kötü senaryo olur

Ankara

Veran, Fransız BFMTV kanalında, sendikaların emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören reforma karşı 7 Mart'ta greve gitme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enflasyonun Mart 2022-2023 dönemi için yüzde 10 olarak açıklanmasını öngördüklerini dile getiren Veran, grevler için, "Ülkeyi felce uğratmanın zamanı değil" ifadesini kullandı.

Veran, hükümetin kitlesel grevleri engellemek için bu süreçte gerekli müzakereleri yürüttüğünü savunarak, bu kapsamda kendilerinden istenilen değişiklikleri yaptıklarını ancak sendikaların ayak direttiğini ileri sürdü.

Fransızlardan kademeli olarak daha çok çalışmalarını istemeye devam edeceklerini belirten Veran, "Fransızların yarın daha iyi olmasını istiyorsak, en kötü senaryo ülkeyi bloke etmek olacaktır." şeklinde konuştu.

Veran, sendikaların enerji, akaryakıt, ulaşım dahil bütün sektörlerde faaliyetleri durdurma kararının ülkede Ekim 2022'de olduğu gibi genel bir akaryakıt kıtlığına yol açmasını ummadıklarını dile getirdi.

Fransa'da Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere en büyük sendikalar emeklilik reformunu protesto etmek için 7 Mart'ta bütün sektörleri kapsayan grev kararı almıştı.

Tartışmalı emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

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