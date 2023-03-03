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Dünya

Fransa hükümeti kitlesel grevlerde hayatın durmaması için halka uzaktan çalışma çağrısı yaptı

Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, 7 Mart’ta ülke genelinde tartışmalı emeklilik reformuna karşı yapılması planlanan kitlesel grevlerde hayatın durmaması için Fransızları evlerinden çalışmaya davet etti.

Alaattin Doğru   | 03.03.2023
Fransa hükümeti kitlesel grevlerde hayatın durmaması için halka uzaktan çalışma çağrısı yaptı Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, Beaune, Fransa genelinde çok sayıda sendika ve milyonlarca kişinin katılmasının beklendiği 7 Mart Salı düzenlenecek grev süresince ulaşım sıkıntısı yaşanabileceğini belirtti.

Fransız resmi demir yolu işletmecisi SNCF gibi büyük kuruluşların grev günü için organize olduklarını ifade eden Beaune, “Ancak mucizeler olası değil, grev varsa etkileri de oluyor.” dedi.

Bakan Beaune, imkanı olan tüm halkı uzaktan çalışmaya çağırdı.

İstihbarat kaynakları, ülke genelinde düzenlenecek grev kapsamındaki protestolara 1,1 ila 1,4 milyon kişinin, başkent Paris’teki gösterilere ise 60 bin ile 90 bin kişinin katılmasını öngörüyor.

Tartışmalı emeklilik reformuna karşı 16 Şubat’ta düzenlenen protestolara Paris’te sendikalara göre 300 bin, polise göre 37 bin kişi katılmıştı.

Tartışmalı emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

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