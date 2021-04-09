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Dünya

Fransa hükümeti, İslamofobi ile Mücadele Kolektifini kapatma gerekçesini Danıştay'a sunmadı

Alaattin Doğru   | 09.04.2021
Fransa hükümeti, İslamofobi ile Mücadele Kolektifini kapatma gerekçesini Danıştay'a sunmadı

Paris

Fransa’da Danıştay’ın, İslamofobi ile Mücadele Kolektifini (CCIF) kapatma gerekçesini açıklaması için hükümete verdiği süre doldu.

CCIF’in avukatı Sefen Guez Guez, yaptığı basın açıklamasında, CCIF’nın kapatma kararına itiraz için 31 Ocak’ta Danıştay'a başvurduğunu hatırlattı.

Danıştay'ın başvuruyu değerlendirerek 2 Şubat'ta İçişleri Bakanlığından kapatmanın gerekçelerine ilişkin 2 ay içinde savunma istediğini kaydeden Guez Guez, "Bugün, 9 Nisan ve verilen süre doldu. Genelde kısır tartışmalar çıkarmak, haklarını savunanları cezalandırmak ve de sosyal ağlarda aşırı sağcı tezler yayarak mesnetsiz suçlamalarda bulunmak için acele eden İçişleri Bakanlığı, halen Danıştay’a savunmasını sunmadı." ifadesini kullandı.

Avukat Guez Guez, CCIF’ı öğretmen Samuel Paty’nin öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle kapatan ve bunu kanıtlayacağını bildiren İçişleri Bakanlığının halen savunma sunmamasının, CCIF’ı kapatma kararının ne kadar siyasi, fırsatçı bir karar olduğunu ve gerekçelerinin zayıf olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Danıştay, CCIF’nin başvurusunu İçişleri Bakanlığının savunması olmadan değerlendirmeye alacak.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, 2 Kasım'da Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla ve Bakanlar Kurulunun kararıyla CCIF'nin kapatıldığını belirtmişti.

CCIF, daha önce ülkedeki faaliyetlerini durdurmuş ve çalışmalarını yurt dışında taşımıştı.

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