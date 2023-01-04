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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne getirilen Daniele Santarelli, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Dünya

Fransa Hükümet Sözcüsü Veran: Kışın elektrik kesintisi riski ekarte edilmiş gözüküyor

Fransa'da, Rusya'nın ülkeye doğal gaz arzını kesmesi ve nükleer reaktörlerin önemli bir kısmının bakımda olması nedeniyle yaşanan enerji krizi üzerine gündeme gelen kışın elektrik kesintisi riskinin ortadan kalkmış gibi göründüğü bildirildi.

Alaattin Doğru   | 04.01.2023
Fransa Hükümet Sözcüsü Veran: Kışın elektrik kesintisi riski ekarte edilmiş gözüküyor

Ankara

Le Figaro'nun haberine göre, Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, elektrik üretimi konusunda son göstergelerin, durumun kontrol altında olduğuna işaret ettiğini söyledi.

"Kışın elektrik kesintisi riski ekarte edilmiş gözüküyor." diyen Veran, bu ilerlemede büyük payın, bakımda olan nükleer reaktörlerin bir kısmının hizmete alınmasında olduğunu aktardı.

Veran, ayrıca meteorolojik şartların da katkı sağladığına dikkati çekerek devletin, işletmelerin ve Fransızların açıklanan tasarruf tedbirlerini uygulamasının da bunda etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet Sözcüsü, bu gelişmenin Fransızları enerji tasarrufu hedeflerinden uzaklaştırmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) verilerine göre, 2022'nin ikinci yarısında uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri sayesinde yıl sonu itibarıyla elektrik tüketimi yüzde 8,5, doğal gaz tüketimi ise yüzde 12 azalmıştı.

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