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Dünya

Fransa Hükümet Sözcüsü Attal: Irkçılığın hiçbir türlüsüne tahammül edilemez

Fransa Hükümet Sözcüsü Attal, UEFA Şampiyonlar Liginde PSG - Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin, "Irkçılığın hiçbir türlüsüne tahammül edilemez." dedi.

Yusuf Özcan   | 09.12.2020
Fransa Hükümet Sözcüsü Attal: Irkçılığın hiçbir türlüsüne tahammül edilemez

Paris

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, söz konusu maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin CNEWS kanalında açıklama yaptı. 

Her iki takımın oyuncularının dayanışmasının selamlanması gerektiğini ifade eden Attal, "Irkçılığın hiçbir türlüsüne tahammül edilemez." diye konuştu.

Attal, Fransa ve Türkiye'nin bu olaya sert tepki gösterdiğini kaydetti.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

Webo'ya ırkçı söylemde bulunulması, Türkiye'nin ve spor dünyasının tepkisine neden olmuştu.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, yaptığı açıklamada, söz konusu olay üzerine Başakşehir ve PSG oyuncularının sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendirmişti.

Karşılaşmaya bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti.

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