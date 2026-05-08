Fransa, son dönemlerde ilişkilerin gergin seyrettiği Cezayir ile "etkin diyalog" zemini kurmak için Nisan 2025'te geri çağırdığı Cezayir Büyükelçisi'ni yeniden göndereceğini duyurdu.

Fransa, geçen yıl geri çağırdığı Cezayir Büyükelçisi'ni yeniden gönderme kararı aldı

Yerel basının Elysee Sarayı'nın açıklamasına dayandırdığı haberlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla, Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'in 8 Mayıs Setif ve Guelma katliamlarını anmak üzere Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Alice Rufo ile Cezayir'e gideceği bildirildi.

Büyükelçi Romatet'nin Cezayir'deki görevine geri döneceği belirtilen açıklamada, Macron'un Cezayir ile "geleceğe yönelik güvene dayalı ilişkiler kurmak" ve bu ülke ile "etkin diyaloğu" tesis etmek istediği vurgulandı.

Sömürgeci Fransız güçleri tarafından 8 Mayıs 1945'te gerçekleştirilen katliamlarda 45 binden fazla Cezayirli öldürülmüştü. Daha önce Fransa'dan muhalif siyasetçilerin katıldığı ve Fransız devletini katliamlardaki sorumluluğunu tanımaya çağırdığı anma törenine ilk kez bir Fransız bakan katılacak.

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor

İki ülke arasında, Fransız yetkililerin yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması gibi çözüm bekleyen tarihi konular bulunuyor.

Bu sorunların yanı sıra Fransa'nın Temmuz 2024'te egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinde Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri iyice bozmuştu. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

Ayrıca Cezayir'in, Fransa'nın sınır dışı ettiği Cezayirli tutukluların ülkeye girişine izin vermeyerek geri göndermesi de son dönemde ikili ilişkileri geren konulardan olmuştu.

İki ülke ilişkileri, Nisan 2025'te Cezayir'in, 12 Fransız diplomatı sınır dışı etme kararı alması ve Fransa'nın da buna misilleme yaparak 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı edip Cezayir Büyükelçisi'ni geri çağırmasıyla tırmanmıştı.