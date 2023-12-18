Fransa Filistin Dayanışma Derneğine göre İsrail'in Fransız Dışişleri mensubunu öldürmesinden Fransa sorumlu
Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Onursal Başkanı Taoufiq Tahani, İsrail saldırılarında Gazze'de öldürülen Filistinli Fransa Dışişleri mensubuna ilişkin, "(Ahmed Ebu Şemle'nin) hayatını kaybetmesinden Fransa sorumlu." açıklamasını yaptı.
Ankara
BFMTV'nin haberine göre AFPS Onursal Başkanı Tahani, İsrail'in, Refah kentinde bir konutu hedef alması sonucu öldürülen ve Dışişleri Bakanlığınca kimliği açıklanmayan Filistinli Ahmed Ebu Şemle için "Hayatta olabilirdi." ifadesini kullandı.
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"Fransa, Şemle'nin ailesini Gazze'den tahliye edilecekler listesine alsaydı onun hayatta olduğunu görebilirdik." görüşünü paylaşan Tahani, Fransız hükümetinin Dışişleri Bakanlığı mensubuna yaklaşımını eleştirdi.
Dışişleri mensubunun 4 oğlunun Fransa tarafından Gazze'den tahliyesine izin verilenler listesine alınmadığını anlatan Tahani, "(Şemle'nin) hayatını kaybetmesinden Fransa sorumlu. Skandal olan da bu, ölümü engellenebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Şemle'nin oğulları, tahliyesine izin verilenler listesine alınmamıştı
Ulusal basın ve Fransız milletvekilleri, Gazze'de öldürülen Dışişleri mensubunun 20 yılı aşkın süredir Gazze Fransız Enstitüsünde çalışan "Ahmed Ebu Şemle" isimli Filistinli olduğunu duyurmuştu.
Şemle'nin kendisinin Gazze'den ayrılma hakkını elde ettiği ancak Fransa hükümetinin Dışişleri mensubunun 4 oğlunu, Gazze'den tahliyesine izin verilenler listesine almadığı belirtilmişti.
Milletvekilleri, Fransa hükümeti tarafından aile üyelerinin tahliyesine izin verilmeyen Dışişleri mensubunun, ailesiyle kalmayı tercih ettiğini ve hayatını kaybettiğini kaydetmişti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu Bakanlık mensubunun ağır yaralandığı, birçok kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Yaralı Bakanlık mensubunun daha sonra hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, öldürülen kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmezken Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edilmişti.
Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda yapıldığını aydınlatmasını istediği kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.