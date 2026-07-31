Fransa, düzensiz göçmen akışının olduğu İspanya ile sınır kontrolünü güçlendirecek Fransa, düzensiz göçmenlerin Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya yönetimindeki Sebte (Ceuta) şehrine girmeye çalışması üzerine İspanya ile sınır kontrolünü güçlendirme kararı aldı.