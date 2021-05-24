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Dünya

Fransa Dışişleri Bakanı, İsrail'i Arap nüfusuna karşı 'apartheid' konusunda uyardı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İsrail'i Arap nüfusuna karşı "apartheid" rejimi uygulama konusunda ikaz etti.

Alaattin Doğru   | 24.05.2021
Fransa Dışişleri Bakanı, İsrail'i Arap nüfusuna karşı 'apartheid' konusunda uyardı

Paris

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, konuk olduğu televizyon programında, İsrail'in Lod kentindeki olayları anımsatarak, İsrail ile Filistin arasındaki gerginlikte ilk defa İsrail kentlerinde yaşayan topluluklar arasında çatışma çıktığını belirtti.

"Bu, eğer gelecekte iki devletli çözümden başka çözümler benimsenirse uzun vadeli apartheid unsurları olacağını da gösteriyor." ifadesini kullanan Bakan Le Drian, İsrail tek devlet mantığıyla ya da statükoyu korumaya yönelik hareket etmeye devam ederse apartheid riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Le Drian, Orta Doğu'da barış sürecinin yeniden canlandırılması, bunun küçük adımlarla başlatılması ve taraflar arasında güven inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa'nın önde gelen basın kuruluşlarından Le Monde gazetesinde dün yayımlanan baş makalede ise İsrail’in Filistin’de uyguladığı baskı sistemine apartheid denilmesinin duruma gittikçe daha çok uygun hale geldiği değerlendirmesi yer almıştı.

İsrail'in başkenti Telaviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde yaşayan silahlı bir Yahudi yerleşimci 2 Filistinliyi yaralamış, 1'ini şehit etmişti.

Kentteki Arap nüfus ise Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlemişti, İsrail polisi gösterilere katılan çok sayıda Filistinliyi ve birçok kentte düzenlediği operasyonlarda gözaltına almıştı.

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