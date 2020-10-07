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Dünya

Fransa’da polis şiddetinin sembolü haline gelen olaydaki polislere 'kasıtlı şiddet' suçlaması

Fransa’da polis şiddetinin sembolü haline gelen, 2017 yılında bir gence yönelik şiddet vakasında, polislere yönelik suçlama “kasıtlı şiddet”e çevrildi.

Alaattin Doğru   | 07.10.2020
Fransa’da polis şiddetinin sembolü haline gelen olaydaki polislere 'kasıtlı şiddet' suçlaması

Paris

Fransa'da, başkent Paris’in Aulnay-sous-Bois banliyösünde, 2 Şubat 2017’deki Theo Luhaka isimli gence yönelik polis şiddeti davasında savcı, “nitelikçi tecavüz”le suçlanan 1 polise yönelik suçlamanın yeniden sınıflandırılarak “kamu yetkisine sahip bir kişi tarafından kasıtlı şiddete” çevrilmesini ve zanlının ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istedi.

Savcılık, olaya dahil olan 2 polisin daha aynı şekilde “kasıtlı şiddet” suçlamasıyla ağır ceza mahkemesine sevk edilmesini, saldırıda doğrudan dahli bulunmayan 1 polisin ise vakadan azledilmesini talep etti.

Paris'in Aulnay-sous-Bois banliyösünde yaşayan Theo isimli 22 yaşındaki genç, 2 Şubat'ta rutin kimlik kontrolü sırasında 4 polis tarafından durdurulmuştu.

Polislerden ikisi tarafından tutulurken, diğer polisin copla cinsel saldırısına uğradığı belirtilen Theo’ya saldırı anının çevredeki bir kişi tarafından kaydedilerek yayınlanması sonrası Fransa genelinde protesto gösterileri başlamıştı.

Vaka Fransa’da polis şiddetinin sembolü haline gelmişti.

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