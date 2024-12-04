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Dünya

Fransa’da merkez sağ azınlık hükümeti, güvenoyu alamayarak düştü

Esra Taşkın  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Fransa’da merkez sağ azınlık hükümeti, güvenoyu alamayarak düştü

PARİS

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