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Dünya

Fransa’da kapatılan Pantin camisinin duvarlarına İslam karşıtı yazı yazan 2 kişiye gözaltı

Fransa’da hükümet kararıyla 6 aylığına kapatılan Pantin camisinin duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazan 2 kişi gözaltına alındı.

Alaattin Doğru   | 31.10.2020
Fransa’da kapatılan Pantin camisinin duvarlarına İslam karşıtı yazı yazan 2 kişiye gözaltı

Paris

Fransa’da, Bobigny Savcılık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinde 20 yaşlarında iki genç, Pantin camisinin duvarlarına beyaz boyayla yazı yazarken yakalandı.

İslam karşıtı mesajlar içeren yazılar, gün içinde yetkililer tarafından temizlenirken söz konusu 2 genç gözaltına alındı.

Fransa hükümeti, Paris’in banliyölerinden Seine-Saint-Denis’teki Pantin camisinin yöneticisi, derste öğrencilerine Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü gösterdikten sonra öldürülen öğretmene tepki görüntüsünü internette paylaştığı gerekçesiyle, caminin 6 ay kapatılmasına karar vermişti.

Hükümetin kararı, Montreuil İdari Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

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