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Dünya

Fransa’da gözaltına alınan Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Bertrand Heilbronn serbest bırakıldı

Fransa’da, Filistin’e destek mitingi sonrası gittiği Dışişleri Bakanlığından ayrılırken gözaltına alınan Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Bertrand Heilbronn serbest bırakıldı.

Alaattin Doğru   | 13.05.2021
Fransa’da gözaltına alınan Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Bertrand Heilbronn serbest bırakıldı

Paris

AFPS'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Heilbronn'un serbest bırakıldığının ve evine döndüğünün öğrenildiği ifade edildi.

Barış İçin Yahudi Birliğinden (UJFP) yapılan açıklamada, Heilbronn'un gözaltına alınması kınandı.

Açıklamada, "Hükümetin, Filistinlilerle dayanışmayı susturma manevraları bizi yıldıramaz." ifadesi kullanıldı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketi Başkanı Jean-Luc Melenchon da Heilbronn'un İsrail'in zulmünü protesto etmek için izin aldığını ve Dışişleri Bakanlığında yetkililerle görüştüğünü belirtti.

Melenchon, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın birden gösteriyi yasakladığını ve Dışişleri Bakanlığından ayrılırken Heilbronn'un gözaltına alındığını aktararak "İşte, Macron’un Fransası" değerlendirmesinde bulundu.

Senatör Laurence Cohen de Heilbronn’un gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Polis Müdürü Lallement'ın azledilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Polis gösteriyi dağıtmıştı

Fransız polisi, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için başkent Paris'te yapılmak istenen gösteriyi yasaklamıştı.

Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular kısa süre Filistin lehine slogan atmış, sonrasında polis göstericileri dağıtmıştı.

AFPS Başkanı Heilbronn, gösteri sonrası Dışişleri Bakanlığına gitmiş, buradan çıkışta polis ekipleri tarafından 7. bölgedeki karakola götürülerek kelepçelenmişti.

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