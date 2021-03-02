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Dünya

Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığı açıklandı

Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.

Alaattin Doğru   | 02.03.2021
Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığı açıklandı

Paris

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