Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığı açıklandı
Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.
Paris
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