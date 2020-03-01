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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Rusya'ya saldırılara son verme çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

Yusuf Özcan   | 01.03.2020
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Rusya'ya saldırılara son verme çağrısı

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

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