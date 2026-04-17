Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Lübnan ile İsrail arasındaki geçici ateşkese destek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük geçici ateşkesi desteklediğini belirtti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "(ABD) Başkanı (Donald) Trump'ın dün duyurduğu Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkese tüm desteğimi veriyorum. Şimdiden askeri operasyonların devam etmesi nedeniyle ateşkesin kırılganlığı konusunda endişemi dile getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınırın her iki tarafındaki sivillerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulunan Macron, "Hizbullah, silahları bırakmalı. İsrail, Lübnan’ın egemenliğine saygı duymalı ve savaşa son vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti.