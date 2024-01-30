Dolar
30.35
Euro
32.89
Altın
2,033.32
ETH/USDT
2,374.40
BTC/USDT
43,328.00
BIST 100
8,474.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "Avrupa'daki çiftçi protestolarında tüm sorumluluğun AB'ye yüklenemeyeceği" mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde ve Avrupa genelinde günlerdir süren çiftçi protestolarına ilişkin tüm sorumluluğun, Avrupa Birliği'ne (AB) yüklenemeyeceğini söyledi.

Şeyma Uzundere, Atila Altuntaş  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "Avrupa'daki çiftçi protestolarında tüm sorumluluğun AB'ye yüklenemeyeceği" mesajı

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki ülke arasında 2017'de temelleri atılan inovasyon işbirliğinin yanı sıra ekonomik, endüstriyel ve savunma alanlarında da çalışmalarını artıracaklarını ifade etti.

Macron, İsveç ve Fransa'nın, sivil nükleer enerji alanında işbirliğini geliştireceği taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Macron, ABD'nin Ukrayna'ya mali ve askeri desteğini azaltması halinde bu durumun "etkilerini" önlemek için Avrupa'nın "organize olması" gerektiğini belirtti.

"Her şeyi Avrupa'ya yüklemek kolaylık olurdu"

Fransa'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde devam eden çiftçi eylemlerine ve çiftçilerin AB tarım politikalarından duyduğu memnuniyetsizliğe ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan Macron, "Her şeyi AB'ye yüklemek kolaylık olurdu." dedi.

Macron, "Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası olmadan çiftçilerimizin geliri olmazdı" diyerek protestolarda AB'ye yöneltilen eleştirilerde "gerçekçi" olunması gerektiğini savundu.

Öte yandan, Ukrayna'dan kümes hayvanı ithalatına AB çerçevesinde düzenleme getirilmesini ve ayrıca Birliğin kurallarının "basitleştirilmesini" istediğini belirten Macron, AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında yapılacak ticari anlaşmalara, bu ülkelerin AB ile "homojen kurallara" sahip olmadığı gerekçesiyle karşı olduklarını ifade etti.

İsveç Başbakanı Kristersson da "dünyada dramatik biçimde kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle NATO ülkeleri arasındaki işbirliklerinin daha da önem kazandığını" belirterek "Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden biri" olarak nitelediği Fransa ile nükleer enerji, ormancılık ve güvenlik alanlarında ortaklığı geliştirmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Macron, Başbakan Kristersson ile görüşmesi öncesinde, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi
Deniz tabanının bozulması iklim değişikliğinin hızlanmasına yol açabilir
İstanbul Havalimanı 15-21 Ocak tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Saros Körfezi'nde limanlar ve sahil şeridi düzenlenecek

Benzer haberler

Politico: Fransa'daki çiftçi protestolarında AB'yi eleştiren Macron, aşırı sağa göz kırpıyor olabilir

Politico: Fransa'daki çiftçi protestolarında AB'yi eleştiren Macron, aşırı sağa göz kırpıyor olabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "Avrupa'daki çiftçi protestolarında tüm sorumluluğun AB'ye yüklenemeyeceği" mesajı

Fransa'da binlerce çiftçi traktörleriyle eylemlerini sürdürüyor

Aile dayanışmasıyla büyüttükleri çiftlikte yüz binlerce tavuk yetiştiriyorlar

Aile dayanışmasıyla büyüttükleri çiftlikte yüz binlerce tavuk yetiştiriyorlar
Fransa'da çiftçiler traktörleriyle "Paris'i kuşatma eylemi" yaptı

Fransa'da çiftçiler traktörleriyle "Paris'i kuşatma eylemi" yaptı
Kar yağışı hayatı zorlaştırsa da besicileri mutlu ediyor

Kar yağışı hayatı zorlaştırsa da besicileri mutlu ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet