Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Suriye konusunda ABD'nin pozisyonunda değişiklikler var. Bundan memnuniyet duyuyorum." dedi.

PARİS

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye konusunda ABD'nin pozisyonunda değişiklikler olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Macron, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na hitap ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM 73. Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile dün görüştüğünü hatırlatan Macron, kendisi ile birkaç konuda aynı görüşte olmadığını ancak bazı konularda ilerlemelerin olduğunu belirterek, "Suriye konusunda ABD'nin pozisyonunda değişiklikler var. Bundan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Macron, Trump'ın İdlib'de insani yardımlar konusunda aciliyetin farkında olduğunu belirtti, kendisi ile Suriye'de çözümün siyasi olduğunu konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Suriye'de anayasa reformu ve seçim konusunda ABD'den beklentisi olduğunu kaydeden Macron, Trump ile İran nükleer anlaşması konusunda da görüş ayrılıkların olduğunu söyledi.

Macron, bölgede tansiyonu düşürmek için İran konusunda bir çözüme kavuşmak istediğini ifade etti.

"ABD'nin Paris İklim Anlaşmasına geri dönmesini istiyorum ancak kısa vadede pek umudum yok." ifadesini kullanan Macron, ABD'nin güvenlik ve bölgedeki krizlerin çözümü konularında Fransa'nın ortağı olduğunu ve ABD ile etkili şekilde çalışmak istediğini belirtti.

İran

Macron, Trump'ın OPEC üyelerinin petrol fiyatlarını azaltmaya yönelik yaptığı çağrıya ilişkin soruya,"Başkan Trump'ın petrol fiyatlarının yükselişi ile ilgili açıklamasına duyarlıyım ve akıl yürütmesinin sonuna kadar giderse İran'ın petrol satabilmesi petrolün fiyatları için iyi olacağının farkına varacağını düşünüyorum." yanıtı verdi.

Trump'ın gelecek günlerde İran'a karşı yeni yaptırım kararları alacağından şüpheli olduğunu ifade eden Macron, "(Trump ile) Konuştuk bunu. ABD'nin savunduğu bir strateji var. ABD, İran'ı strateji değiştirmesine ve masaya dönmesi için finans konusundaki kapasitelerini azaltıyor. Bu stratejiye katılmıyorum. Halkına acı çektirmeden siyasi baskı yapılabilir. Böylece bu siyasi baskı sadece şu anki rejime uygulanır." diye konuştu.

Macron, İran'ı nükleer anlaşmasında kalması için Avrupa Birliği, Almanya ve İngiltere ile aylardır çalıştıklarını belirtti.

Trump, BM 73. Genel Kurulu'na hitabında uygulanan ekonomik baskılar için, "İran anlaşması kapsamında kaldırdığımız nükleer yaptırımları geçen ay yeniden uygulamaya başladık. Buna 5 Kasım'da devam edilecek. Dahası da gelecek. İran'dan ham petrol ithal eden ülkelerle satın almalarını durdurmaları konusunda görüşüyoruz. " diye konuşmuştu.

ABD Başkanı, yüksek fiyat nedeniyle OPEC'i eleştirerek, "OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını artırmayı durdurmalarını istiyoruz, şu saatten sonra petrol fiyatlarını azaltmaya ve askeri korumaya yardım etmeye çağırıyoruz. Bu korkunç fiyatların daha da artmasına sessiz kalamayız.” demişti.

Muhabir: Yusuf Özcan