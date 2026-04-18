Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'ın güneyinde Fransız bir barış gücü askerinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Fransa, Lübnan makamlarından failleri derhal durdurmasını ve UNIFIL’in yanında sorumluluklarını üstlenmesini talep ediyor." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Fransa, Lübnan makamlarından failleri derhal durdurmasını talep ediyor Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'ın güneyinde Fransız bir barış gücü askerinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Fransa, Lübnan makamlarından failleri derhal durdurmasını ve UNIFIL’in yanında sorumluluklarını üstlenmesini talep ediyor." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Montauban’daki 17. Paraşütçü İstihkam Alayı’ndan Başçavuş Florian Montorio’nun bu sabah Lübnan’ın güneyinde UNIFIL’e yönelik bir saldırı sırasında öldüğünü belirtti.

Saldırıda yaralanan 3 Fransız askerinin ise tahliye edildiğini aktaran Macron, Fransız ulusunun bu durum karşısında askerleri önünde saygıyla eğildiğini ve Lübnan’da barış için görev yapan tüm askerler ile ailelerine desteğini dile getirdiğini vurguladı.

Macron, "Her şey, bu saldırının sorumluluğunun Hizbullah’a ait olduğunu gösteriyor. Fransa, Lübnan makamlarından failleri derhal durdurmasını ve UNIFIL’in yanında sorumluluklarını üstlenmesini talep ediyor." ifadelerini kullandı.

"Fransa unutmayacak"

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Montorio’nun Fransa için Lübnan’ın Deyr Kifa bölgesinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Vautrin, Montorio’nun ülkesine ve barışa hizmet etmek, Fransız vatandaşlarını korumak ve terörle mücadele etmek için 18 yıldır seferber olduğunu vurgulayarak "(Montorio) Bu sabah, bölgede günlerdir süren çatışmalar nedeniyle izole edilmiş bir UNIFIL noktasına doğru güzergah açma görevi sırasında, çok yakın mesafeden silahlı bir grup tarafından pusuya düşürüldü." ifadesini kullandı.

Montorio’nun hafif bir silahın doğrudan ateşiyle vurulduğunu ve silah arkadaşlarınca yapılan müdahaleye rağmen hayata döndürülemediğini aktaran Vautrin, "Bugün, (Fransız) ulusu, kendisi için hayatını veren oğullarından birinin anısı karşısında saygıyla eğiliyor." açıklamasında bulundu.

Vautrin, düşüncelerinin Montorio’nun eşi, çocukları, yakınları ve silah arkadaşlarıyla birlikte olduğunu dile getirerek "Fransa unutmayacak." ifadesine yer verdi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, aynı platformdan yaptığı açıklamada, UNIFIL bünyesindeki Fransız barış güçlerine yönelik saldırıyı kınayarak olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirtmişti.

Fransa, saldırının aydınlatılmasını istedi

Fransız BFMTV'nin Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Macron, Lübnan makamlarından, UNIFIL bünyesindeki 4 Fransız askerine yönelik "kabul edilemez" saldırının tamamen aydınlatılmasını ve faillerin tespit edilip yargılanmasını talep ederek, UNIFIL bünyesindeki barış güçlerinin güvenliğinin garanti altına alınması için her şeyin yapılmasını istedi.

Görüşmede, UNIFIL barış güçlerinin hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Macron, ayrıca tüm tarafların bölgedeki ateşkese uymasının önemli olduğunu ve Fransa'nın Lübnan'ın egemenliğine bağlı olduğunu dile getirdi.