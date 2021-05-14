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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistinlilerin öldürülmesini kınamadan İsrail'e başsağlığı diledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınamadan taziyelerini sundu.

Alaattin Doğru   | 14.05.2021
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistinlilerin öldürülmesini kınamadan İsrail'e başsağlığı diledi

Paris

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi.

"Macron, Hamas ve diğer terörist grupların üstlendiği ve bir kez daha şiddetle kınadığı silahlı saldırının kurbanları için kendisine taziyelerini sundu." ifadesine yer verilen açıklamada, Fransa'nın, kuruluş yıl dönümünde İsrail'in güvenliğine ve uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkına sarsılmaz bağlılığını yinelediği aktarıldı.

Açıklamada, Macron'un barışa dönüşün aciliyetini vurguladığı ve Netanyahu'ya Gazze'deki sivil nüfusla ilgili endişelerini dile getirdiği ifade edildi.

Emmanuel Macron, dün de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşmüş, bu görüşmede de İsrail'in operasyonlarını kınamamıştı.

Şehit sayısı 122'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edilmişti.

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