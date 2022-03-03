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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıkladı

Yusuf Özcan   | 03.03.2022
Fransa Cumhurbaşkanı Macron cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıkladı

Paris

 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek ay düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için yeniden aday olduğunu duyurdu.

Macron, Fransız halkına hitaben yazdığı ve yerel gazetelerde yayımlanan mektupta, ülkesinin son 5 yılda birçok zorluktan geçtiğini ve birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Henüz her şeyi başaramadıklarını ifade eden Macron, çocukların Fransa'sını inşa etmek istediğini kaydetti.

Macron, bu nedenle cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olduğunu ifade etti.

Ülkenin bağımsızlığını kazanması için ekonomiyi güçlendireceklerine işaret eden Macron, eğitime ve öğretmenlerin taleplerine öncelik vereceğini ve adaletsizliklerle mücadele edeceğini aktardı.

Macron, bu seçimin ülkenin gelecek 5 yılının yönünü belirleyeceğini belirtti.

Bugüne kadar henüz açıklamasa da Macron'un Fransız kamuoyunda adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu.

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle adaylığına ilişkin açıklamayı bugüne kadar erteleyen Macron, adaylığı için belediye başkanı, bölge meclisi üyesi, milletvekili veya senatörlerden gerekli 500 imzayı toplamıştı.

Adayların Anayasa Mahkemesine resmi başvurusu için yarın yerel saatle 18.00'e kadar süresi bulunuyor.

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

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