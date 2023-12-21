Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Batı Şeria'da barışı tehdit eden Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanı geldi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria'da barışı tehdit eden yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini söyledi.
Ankara
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