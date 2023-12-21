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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Batı Şeria'da barışı tehdit eden Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanı geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria'da barışı tehdit eden yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini söyledi.

Esra Taşkın  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Batı Şeria'da barışı tehdit eden Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanı geldi

Ankara

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