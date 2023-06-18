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Dünya

Fransa Çalışma Bakanı, bazı mesleklerin icrası için göçmen alımının şart olduğunu söyledi

Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, ülkesinde bazı mesleklerin icrası için göçmen alımının şart olduğunu belirtti.

Alaattin Doğru  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Fransa Çalışma Bakanı, bazı mesleklerin icrası için göçmen alımının şart olduğunu söyledi

Ankara

Dussopt, Radyo J'de yaptığı açıklamada, özellikle mutfak yardımcılığı veya temizlik gibi mesleklerde, ülke dışından gelen işçilerin oranının ulusal ortalamadan çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Hizmet sektöründe çalışan göçmen oranının yüzde 25 olduğunu ifade eden Dussopt, "Gerçekle yüzleşmeliyiz. Bu meslekler onlarsız olmazdı. Bazı profesyonel sektörler ülkemize göç olmadan işlemezdi." diye konuştu.

Paris'teki restoranlarda yasal iş sözleşmesiyle yıllardır çalışan ancak oturumu bulunmayan kişilerin olduğunu söyleyen Dussopt, sağ partilerin göçmen alımına katı şekilde karşı çıktığını kaydetti.

Dussopt, "Eğer birkaç hafta içinde (göçmen reformu) konusunda bir uzlaşma sağlanmazsa reformu sunup sunmayacağımızı tekrar ele alacağız." dedi.

Fransız Bakan, Yunanistan'da çok sayıda göçmenin öldüğü tekne kazasının ulusal düzeydeki göç tartışmalarına yön verme olasılığının düşük olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fransa, 2023'ün sonuna kadar Ulusal Meclise sunulması beklenen göç yasa tasarısıyla, konaklama, restoran, sağlık veya inşaat gibi temel sektörlerde oturumu bulunmayan işçilerin de çalışmasına imkan tanımaya hazırlanıyor.

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