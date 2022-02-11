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Dünya

Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderlerinin danışmanları görüşmede ilerleme kaydetmedi

Normandiya Formatında yer alan Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya liderlerinin danışmalarının Ukrayna krizine ilişkin Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirdikleri görüşmede geniş kapsamlı ilerleme sağlayamadığı bildirildi.

Erbil Başay   | 11.02.2022
Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderlerinin danışmanları görüşmede ilerleme kaydetmedi

Berlin

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, yaklaşık 10 saat süren müzakerelerin ardından Fransız ve Alman tarafı "farklı pozisyonların ve çeşitli çözüm seçeneklerinin açıkça ortaya konulduğu zor görüşmeler yapıldığını" belirtti.

Haberde tarafların bir sonraki görüşmeyi martta yapacağını kararlaştırdı bilgisi paylaşıldı.

Fransız ve Alman tarafının ayrıca, tüm katılımcıların Minsk Anlaşmasına bağlı kalacağı, bu anlaşmanın uygulanması için yoğun çalışmanın devam edileceğini aktardığı kaydedildi.

Rus temsilci Dmitry Kozak da toplantıda görüş ayrılıkların aşmanın mümkün olmadığını belirterek, Rusya ve Ukrayna’nın anlaşmayı farklı yorumladığını söyledi.

Ukrayna yönetiminin Donbas’ın geleceğine ilişkin düşüncelerini paylaşmadığını ifade eden Kozak “Sekiz yıldır sır olarak saklıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Kozak Almanya ve Fransa’nın barış planını desteklediği ancak Ukrayna’yı maddeleri uygulama konusunda zorlamadığını savundu.

Ukrayna temsilcisi Andriy Yermak da, görüşmede tartışmalı konularda bir ilerleme sağlanmadığını kaydetti.

Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya liderlerinin danışmalarının Ukrayna krizine ilişkin ilk toplantıyı 26 Ocak’ta Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşmişti.

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