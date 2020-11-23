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Dünya, Libya

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere: Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk tur sonuçlarını memnuniyetle karşıladık

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk tur sonuçlarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Barış Seçkin   | 23.11.2020
Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere: Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk tur sonuçlarını memnuniyetle karşıladık

Roma

Dört ülke adına yapılan ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2510 kararı ve Libya üzerine yapılan Berlin Konferansı sonuçlarına dayanarak 7-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk tur sonuçlarını memnuniyetle karşılıyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu forumda Libyalıların 24 Aralık 2021'de ulusal seçimlere giden yol haritası üzerinde anlaştığı kaydedilen açıklamada, "Bu, Libya'nın egemenliği ile kurumlarının demokratik meşruiyetini yeniden tesis etmek için önemli bir adımdır. Bu siyasi çabalar, 23 Ekim’de Cenevre’de imzalanan kapsamlı ateşkes anlaşmasına ve Libya Ortak Askeri Komisyonu (5+5) bünyesinde ilerlemeye dayanmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Libyalı tarafların ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulaması çağrımızı da yineliyoruz. Bu bağlamda, Libyalı tarafların, Ghadames, Sirte ve Brega gibi Libya şehirlerindeki toplantılarda gösterdikleri çabaları takdir ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin petrol üretiminin yaygın biçimde yeniden başlamasını ve petrol tesislerinde güvenlik hükümlerinin reformuna ilişkin Libyalılar arasındaki tartışmaları memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, "Bu düzenlemelerin Libyalıların elinde olması nettir. Biz, ayrıca Libyalı tarafları, BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) Libya halkının yararına petrol gelirlerinin adil ve şeffaf bir şekilde kullanılması için bir mekanizma üzerinde anlaşmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dört Avrupa ülkesinin Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun bugün sanal ortamda yapılmaya başlanacak oturumu dikkatle izleyecekleri dile getirilen açıklamada, "Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun, yapının ana hatlarını ve yeni reformdan geçirilmiş başkanlık konseyi ve geçiş dönemine önderlik edecek ayrı bir hükümet başkanıyla ilgili hususları belirleyen Tunus'ta varılan anlaşmaya dayanan yeni, birleşik yönetişim çerçevesi üzerinde uzlaşma sağlama hedefini paylaşıyor ve destekliyoruz. Bu hedefe ulaşmak, birlik ve Libyalıların ülkenin siyasal geleceğini sahiplenmelerine dair güçlü bir mesaj teşkil edecektir." yorumunda bulunuldu.

Açıklamada, BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams çalışmalarından dolayı tebrik edilirken, "Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, UNSMIL liderliğindeki sürece tam desteklerini belirtiyor ve tüm Libyalı ve uluslararası tarafları BM’yi zayıflatma riski taşıyan herhangi bir paralel ve koordinasyonsuz girişimden kaçınmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Libya Siyasi Diyalog Forumu ile Berlin sürecini engelleyenlere, devlet fonlarını yağmalamaya veya insan hakları ihlallerine devam edenlere karşı önlemler almaya hazırız. Bugün, krizi ve terörü çözmek için statükoyu, herhangi bir askeri veya şiddet içeren seçeneği reddeden Libyalıların büyük çoğunluğunun her zamankinden daha fazla yanındayız. Libyalıların tüm dış müdahalelere karşı duruşlarını paylaşıyor, barışçıl ve vatansever diyalog çerçevesinde bir araya gelme arzularını destekliyoruz."

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