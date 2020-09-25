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Dünya

Fox News: Trump, Ku Klux Klan ve Antifa'yı terör örgütü olarak tanıyacak

ABD Başkanı Trump'ın siyahi topluma yönelik yeni planının, siyahilere yönelik "linç" eylemlerinin de "nefret suçu" olarak değerlendirilmesinin önünü açacağı belirtiliyor.

Dildar Baykan   | 25.09.2020
Fox News: Trump, Ku Klux Klan ve Antifa'yı terör örgütü olarak tanıyacak

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyahi topluma yönelik açıklayacağı yeni planı kapsamında, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grup Ku Klux Klan ve ülkedeki sokak eylemlerinde yaşanan şiddetin sorumlusu olarak görülen Antifa'yı "terör örgütü" olarak tanıyacağı belirtildi.

Fox News, Trump yönetiminin, siyahi Amerikalılara yönelik yeni politikalarının belirlendiği plana ulaşarak, kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu plana göre, siyahilerin, ihtiyaç duyduğu sermayeye ulaşmaları 500 milyar dolara kadar artırılırken, plan kapsamında siyahilerin yönetiminde 500 bin yeni iş yeri açılması ve 3 milyon istihdam oluşturulması öngörülüyor.

Ayrıca planda, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grup Ku Klux Klan ve ülkedeki sokak eylemlerinde yaşanan şiddetin sorumlusu olarak görülen Antifa'nın "terör örgütü" olarak tanınacağı belirtilirken, siyahilere yönelik "linçlerin" de "nefret suçu" kapsamında değerlendirileceği vurgulandı.

Trump'ın, söz konusu planı gün içinde Georgia'da siyahi toplum ile bir araya geleceği etkinlikte resmi olarak duyurması bekleniyor.

ABD'de ırkçılık tartışmaları

Siyahi Amerikalı George Floyd’un, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden bu yana Portland’ta ırkçı adaletsizlik ve polis şiddeti üzerine protestolar devam ediyor.

Gözaltı sırasında yere yatırılan 46 yaşındaki Floyd, polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

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