Fox News: Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD hava üslerini hedef almasına karşılık vereceklerini söyledi

Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump ile yaptığı röportajdan ABD Başkanı'nın İran'a ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Yingst'e göre Trump, İran'ın Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef almasına karşılık verileceğini söyledi.

Trump, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz." diye konuştu.

İran'ın balistik füzelerinin biri hariç tamamına ABD hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini belirten Trump, müdahale edilemeyen füzenin "önemli bir yeri vurmayacağı için hava sahasından geçişine izin verildiğini" ifade etti.

Trump, İran'ın "görüşmeyi çok istediğini ancak anlaşma konusunda onlara güvenilebileceğinden emin olmadığını" savundu.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı sözünü yineledi

İran'ın ABD ile İsrail'in saldırılarına Körfez bölgesindeki ülkelere misillemeleriyle karşılık vermesine "kendisi dahil herkesin şaşırdığını" söyleyen Trump, "İran nükleer silaha sahip olmayacak." ifadesini yineledi.

Trump, Tahran'ın Körfez bölgesindeki ülkelere saldırılarının, bir nükleer silaha sahip olsaydı bu silahı da "ateşleyeceğine işaret ettiğini, bunun Orta Doğu'yu, İsrail'i yok edeceğini ve Avrupa ile ABD'nin sonraki hedef haline geleceğini" savundu.

ABD Başkanı Trump, "Ben ABD Başkanı olmasaydım İsrail yok olurdu. Muhtemelen Orta Doğu da olmazdı." diye konuştu.

“İran resmen çökmüş bir ulustur”

İran'ın "resmen çökmüş bir ulus" olduğunu ve "öldüğünü" ileri süren Trump, "Onların (İran’ın) donanması yok, hava kuvvetleri yok, dövizi yok, askerlerine veya polislerine maaş ödemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkedeki enflasyon oranının "yüzde 300" olduğunu savunarak, İranlı liderlerin "düzensizlik içinde" olduğunu ve ülkeyi layıkıyla temsil edemediğini öne sürdü.

Ayrıca Trump, "Onların elindeki tek şey ABD'den gelen yalan haberler, protestocuları öldürme niyeti, (100 bini aşkın kişi öldü. İnsanlığa karşı işledikleri savaş suçundan yargılanmalılar) ve saçma söylemler." ifadelerini kullandı.